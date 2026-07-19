Modrić nastavlja karijeru u Milanu, a evo gdje bi se mogao oprostiti od Vatrenih

Dosadašnji ugovor istekao mu je krajem lipnja, a iako tada nije iskoristio opciju produljenja, Modrić se nakon odmora odlučio vratiti na San Siro. U Milanu ga očekuje nova era nakon dolaska trenera Rubena Amorima, koji je jasno poručio koliko računa na hrvatskog veznjaka.

“Mislim da je on ključni igrač za nas, posebno na početku, da dobijemo više posjeda. Ne kažem da će igrati svaku utakmicu, ali stvarno želimo računati na njega sljedeće sezone”, kazao je Amorin.

Modrić će prema informacijama Germanijaka imati iste uvjete kao prošle sezone – oko 3,5 milijuna eura godišnje uz bonuse.

Iako je klupska budućnost riješena, još uvijek ostaje pitanje reprezentacije. Modrić se približava odluci o nastavku igranja za Hrvatsku, a nakon nedavnog susreta sa Slavenom Bilićem sve se više spominje mogućnost oproštajne utakmice na Poljudu protiv Španjolske u Ligi nacija 6. listopada.

Upravo je Bilić bio jedan od važnih ljudi u Modrićevom razvoju, a sada bi mogao voditi njegov posljednji reprezentativni ciklus. Konačna odluka ipak ostaje na kapetanu, koji početkom rujna puni 41 godinu.