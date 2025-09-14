Modrić: Nadam se da mi ljudi sada više neće spominjati godine

Podijeli :

Daniele Buffa Image via Guliver

Luka Modrić ponovno je ušao u povijest nogometa. Nekoliko dana nakon proslave 40. rođendana, kapetan hrvatske reprezentacije zabio je svoj prvi pogodak za Milan i donio pobjedu protiv Bologne 1:0. Time je još jednom dokazao da mu godine ne predstavljaju prepreku, izvještava football-italia.net.

Na San Siru gledali smo zahtjevnu utakmicu u kojoj je Bologna kontrolirala loptu, dok je Milan tri puta tresao okvir gola. Presudni trenutak stigao je nakon što je Modrić sam započeo akciju i udarcem s ruba kaznenog prostora, na asistenciju Alexisa Saelemaekersa, donio pobjedu. Tim golom postao je tek peti nogometaš u povijesti Serie A koji je zabio nakon što je navršio četrdesetu.

Hrvatski maestro, koji je od djetinjstva navijač Milana, nije mogao zamisliti bolji način za proslavu rođendana i ostvarenje sna. “Bio je to sjajan način za proslavu. Pobijedili smo, što je najvažnije, a sada se moramo fokusirati na sljedeće utakmice”, izjavio je Modrić za DAZN.

“Nadam se da mi ljudi više neće spominjati godine. Bio je to dobar potez, Ale mi je dao sjajnu loptu i bilo je lako zabiti, više je to bila njegova asistencija nego moja završnica. Mislim da se cijela momčad dobro borila, utakmicu po utakmicu siguran sam da ćemo biti sve samopouzdaniji, a kada se igrači vrate, kada se bolje upoznamo, bit ćemo bolji.”

Njegov asistent Alexis Saelemaekers nije krio oduševljenje što dijeli svlačionicu s Modrićem.

“Gledao sam Modrića kad sam bio dijete, tako da je san imati ga sada pored sebe. On je nevjerojatan igrač, ali još divnija osoba. Stvarno je skroman, ali on je taj koji je sve napravio za gol”, rekao je belgijski reprezentativac.

Trener Max Allegri isključen je u sudačkoj nadoknadi, a pobjeda od 1:0 na ovakav način mnoge je podsjetila na njegov prepoznatljiv stil.

“Mislim da je trener od prvog dana napravio sjajan posao, osjeća se da momčad ima hrabrosti postići nešto posebno, pa se nadamo da ćemo ovako nastaviti”, nasmijao se Saelemaekers, dodavši o svojoj ulozi: “To je pozicija koju stvarno volim, jer mogu trčati iz pozadine i napadati protivničku obranu, dok mi Tomori nevjerojatno pokriva leđa.”