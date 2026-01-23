Modrić jednim potezom oduševio legendarnog trenera: ‘To je bilo fenomenalno’

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver

Legendarni talijanski trener Fabio Capello, bivši strateg Rome i Milana, komentirao je stanje u vrhu Serie A pred nedjeljni derbi Rome i Milana na Olimpicu.

“Normalno je da se Max igra skrivača: previše je iskusan da ne bi znao rizike javnog izgovaranja riječi ‘scudetto’. Kad se popneš jako visoko, ako prestaneš letjeti i padneš, možeš se još više ozlijediti. Zato se mudro pritajio, govori o tablicama i radi izračune”, objasnio je Capello uz osmijeh.

Posebno je prokomentirao i mlade nade, među kojima se osvrnuo na mladog švicarskog veznjaka albanskih korijena, Ardona Jasharija. Tom je prilikom Capello ponovno odao priznanje Luki Modriću:

“U zadnjih nekoliko utakmica Jashari je jako napredovao, ali razlika u odnosu na Modrića je vidljiva. Jeste li vidjeli ono Modrićevo dodavanje kojim je izbacio Nkunkua pred gol protiv Leccea? Bilo je fenomenalno.”