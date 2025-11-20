‘Modrić je veliki šampion koji nam uvijek treba biti primjer’

Podijeli :

Guliver Image

Davide Bartesaghi (19), koji je ove sezone upisao osam nastupa i jednu asistenciju za Milan, brzo se nametnuo kao dio prve momčadi nakon što je prošao kroz klupsku akademiju.

U razgovoru za talijanske medije naglasio je koliko mu znači prisutnost Luke Modrića u svlačionici te koliko hrvatski veteran pozitivno utječe na mlađe igrače.

“On je veliki šampion, a nije jedini takav u našoj ekipi. Razgovaramo, pomaže nam: on nam uvijek treba biti primjer, bilo zbog mentaliteta, bilo zbog karaktera koji pokazuje u svakoj utakmici”, rekao je Bartesaghi.

Od dolaska u Milan prošlog ljeta kao slobodan igrač, Luka Modrić postao je jedan od ključnih igrača momčadi. Gazzetta dello Sport nedavno je otkrila da u klubu razmatraju produljenje njegova ugovora sve do ljeta 2027. godine.

Milan se trenutačno nalazi na trećem mjestu Serie A, što je velik napredak u odnosu na prošlu sezonu kada je završio osmi.