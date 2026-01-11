‘Modrić je najvažniji Hrvat u povijesti nogometa’

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Niclas Füllkrug (32) stigao je u Milan na posudbu iz West Hama tijekom zimskog prijelaznog roka, a nakon dvije odigrane utakmice još čeka prvi gol u dresu Rossonera.

Njemački napadač u razgovoru za medije osvrnuo se i na svog novog suigrača, hrvatskog veznjaka Luku Modrića (40).

“Imamo stvarno dobre igrače. U Modriću imamo iznimno uspješnog i iskusnog igrača. Igrao sam u finalu Lige prvaka protiv Reala prije godinu i pol protiv Luke. On je najvažniji Hrvat u povijesti nogometa i ima izvanrednu kvalitetu u obje faze igre. Impresioniran sam što mogu igrati s njim”, rekao je bivši napadač Werdera, Greuther Fürtha, Nürnberga, Hannovera i Borussije Dortmund.

Podsjetimo, Modrić je ljetos stigao u Milan nakon isteka ugovora s Real Madridom i, unatoč 40 godina, jedan je od ključnih igrača momčadi koja drži drugo mjesto Serie A. U dosadašnjem dijelu sezone upisao je 21 nastup, uz jedan gol i dvije asistencije.