Talijanski veznjak, koji je ovog ljeta iz Torina stigao na San Siro, u razgovoru za Rai Sport istaknuo je kako je impresioniran Modrićevom igrom, radnom etikom i utjecajem u svlačionici.

“Modrić je najbolji igrač s kojim sam igrao. Osim kvalitete, zapanjila me njegova poniznost, poštovanje koje pokazuje svim suigračima i to koliko nam je svima dostupan. Ima 40 godina i mislim da takve stvari ne bismo smjeli uzimati zdravo za gotovo, to su kvalitete koje trebamo preuzeti od njega”, rekao je Ricci pa dodao:

“Što ga čini posebnim? Puno stvari. Njegova tehnika iskače, ali inteligencija mu je impresivna, čak i kad nije u posjedu lopte. Kao što sam već rekao, ne bi trebalo biti normalno od 40-godišnjaka da trči kao svi ostali, ako ne i više”, dodao je.