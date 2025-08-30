‘Modrić je fantastičan igrač, dobitnik je Zlatne lopte s razlogom’

Strijelci su bili Ruben Loftus-Cheek i Christian Pulišić, a Luka Modrić upisao je svoju prvu asistenciju za novi klub.

Modrić nakon prve asistencije otkrio koji problem mora riješiti u Milanu Talijani oduševljeni Modrićem: ‘On je nogomet, u 80. minuti trči za svakom loptom’

Milan je poveo u 66. minuti nakon što je Modrić izveo slobodni udarac i precizno ubacio za Loftus-Cheeka, koji je glavom pogodio za 0:1. Engleski veznjak je nakon utakmice pohvalio hrvatskog kapetana, ističući zašto je dobitnik Zlatne lopte:

“On je fantastičan igrač, dobitnik je Zlatne lopte s razlogom. Danas je pružio sjajnu asistenciju i oduševljeni smo pobjedom”, rekao je povremenski engleski reprezentativac.

Modrić je odigrao svih 90 minuta za Milan. Uz asistenciju, zabilježio je četiri ključna dodavanja, svih pet dugih lopti bile su precizne, imao je 4 od 7 uspješnih centaršuteva, dok je osvojio dva od sedam duela.