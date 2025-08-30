Modrić dobio novog suigrača, evo koliko ga je Milan platio

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Francuski reprezentativac Christopher Nkunku službeno je potvrđen kao član Milana gdje je došao iz Chelsea, objavio je talijanski prvoligaš na svojim službenim stranicama u subotu.

“AC Milan s oduševljenjem objavljuje da je potpisan ugovor s Christopherom Nkunkuom koji dolazi iz Chelsea. Francuski napadač potpisao je ugovor do lipnja 2030.”, navodi se u Milanovom priopćenju.

Prema pisanju talijanskog tiska, Milan će platiti 37 milijuna eura koji bi s bonusima mogli narasti na 42 milijuna eura za napadača, koji je u Chelsea došao 2023. godine za 60 milijuna eura.

Nkunku je u Chelseaju zabio 18 golova u 62 utakmice u svim natjecanjima.

Bivši igrač Paris Saint-Germaina (2015.-2019.), koji je igrao za Leipzig (2019.-22.) gdje je eksplodirao i 2022. godine izabran je za igrača godine Bundeslige, bio je pogođen ozljedama tijekom svoje prve sezone u Londonu (2023.-24.).

Tijekom svoje druge sezone (2024.-25.) u Premier ligi nije puno igrao, ali ga je trener Enzo Maresca koristio u kup natjecanjima i u Konferencijskoj ligi, natjecanju koje su Bluesi osvojili.