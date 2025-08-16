Modrić će protiv Baturine igrati u Australiji?! Navijači negoduju

Podijeli :

xAlexanderxCanillas/SPPx via Guliver

Talijanski nogometni savez dao je zeleno svjetlo Milanu za odigravanje prvenstvene utakmice Serie A protiv Coma u australskom Perthu iduće godine, no ideja je naišla na nezadovoljstvo dijela navijača.

Termin susreta poklapa se s ceremonijom otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026., koje će se 6. veljače održati na San Siru, pa je Milan u potrazi za alternativnim rješenjem. Ako do dogovora dođe, bila bi to prva službena utakmica Serie A izvan Italije.

Dio navijača na društvenim mrežama kritizirao je prijedlog, ističući kako nema smisla igrati takav dvoboj u Australiji. Podsjetimo, Milan je nedavno gostovao u Perthu, gdje je u prijateljskom ogledu svladao Perth Glory s uvjerljivih 9:0.

U Milanu od ljeta igra Luka Modrić, koji je stigao iz Real Madrida. Hrvatski kapetan već je odradio neslužbeni debi protiv Chelseaja, dok će službeno prvi nastup upisati u kupu protiv Barija, a u Serie A 23. kolovoza protiv Cremonesea na San Siru.

S druge strane, Como ima dvojicu hrvatskih igrača – Ivana Smolčića, koji je stigao iz Rijeke, i Martina Baturinu, koji je ovog ljeta prešao iz Dinama.

Slična inicijativa pokrenuta je i u Španjolskoj. Savez (RFEF) je odobrio da se prvenstvena utakmica Villarreala i Barcelone preseli u Miami, no konačnu riječ moraju dati UEFA, FIFA, američki savez i CONCACAF. Premier liga zasad odbacuje mogućnost igranja službenih susreta izvan Engleske.