Modrić asistirao u remiju Milana s Romom, Inter pobjegao na +5

Podijeli :

AP Photo/Gregorio Borgia via Guliver

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je asistent za jedini gol Milana u 1-1 remiju na gostovanju kod Rome u susretu 22. kola talijanskog prvenstva.

Modrić, koji je odigrao čitav susret, u 62. je minuti ubacio s lijevog krila na pet metara od domaćeg gola, a tamo je najviši u skoku bio De Winter i proslijedio loptu u mrežu.

Juventus izdominirao Napoli za skok na četvrto mjesto Atalanta lako nadigrala Parmu, Pašalić ušao s klupe

Na konačnih 1-1 iz kaznenog udarca je u 74. minuti poravnao Pellegrini.

Drugi Milan sada ima 47 bodova, pet manje od vodećeg Intera, dok se treća Roma, kojoj je ovo bio prvi ovosezonski remi u Serie A, bodovno izjednačila s četvrtim Napolijem, oba sastava imaju po 43 boda, jedan više od petog Juventusa.