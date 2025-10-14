Mladi Vatreni upisali minimalno slavlje protiv Ukrajinaca u borbi za Euro

Podijeli :

Guliver Image

U susretu H skupine kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine, hrvatska nogometna U21 reprezentacija je u Velikoj Gorici pobijedila Ukrajinu sa 1-0.

Hrvatska je bila bolja veći dio susreta, imala je nekoliko izglednih prilika, a jedini pogodak postigao je Leon Grgić u 53. minuti.

Bio je to drugi susret hrvatske reprezentacije koja je kvalifikacije otvorila u rujnu odigravši 1-1 na gostovanju u Turskoj.

Prvu veliku priliku na utakmici imala je Hrvatska u 23. minuti. Lovro Zvonarek je odličnom loptom pronašao natrčalog Adriana Jagušića koji je s desne strane izašao sam pred golmana gostiju. Pucao je u bliži kut, ali pored gola.

Osam minuta kasnije odabranici izbornika Ivice Olića imali su još jednu veliku priliku. Teo Barišić je ukrao loptu, dodao Jagušiću koji mu je odmah vratio u kazneni prostor. Branič Lyona je uspio prevariti braniče i pucao je iz blizine, ali je sjajno reagirao Nazar Domčak.

U samoj završnici prvog dijela zaprijetio je i Leon Grgić, ali je pucao preko gola.

Daleko bolju igru Hrvatska je okrunila vodstvom u 53. minuti. Luka Vušković prekrasno je pucao iz slobodnog udarca sa 20 metara pogodivši stativu, a Grgić je pospremio odbijanac u mrežu. U 62. minuti Dominik Prpić je bio blizu postizanja drugog gola, no njegov je udarac obranio ukrajinski vratar.

U 65. minuti Ukrajina je mogla izjednačiti. Artem Stepanov je iskoristio nesporazum Prpića i Vuškovića, “ukrao” loptu, povukao i pucao s ruba kaznenog prostora pogodivši vanjski dio stative. Još bolju priliku gosti su imali u 71. minuti. Anton Gluščenko je ubacio iz slobodnog udarca, Taras Mihavko pucao glavom, ali je Toni Silić sjajno obranio.

U 78. pokušao je Jagušić, ali je njegov udarac završio preko gola. Veznjak Slaven Belupa okušao je svoj udarac i dvije minute kasnije, jednako neprecizno. Promjene rezultata nije bilo niti u 82. minuti kada je Jagušić pucao iz slobodnog udarca.

U drugom susretu iz ove skupine Mađarska i Turska su odigrale 1-1.

Turska je povela u šestoj minuti golom Semiha Kilcsoya, a osam minuta kasnije izjednačio je Zalan Vancsa.

Na ljestvici vodi Turska s pet bodova iz tri utakmice, Ukrajina i Hrvatska imaju po četiri boda, Mađarska je na tri boda, a na začelju je Litva s jednim bodom.

Idući nastup mladi “Vatreni” će imati 13. studenog u Osijeku protiv Litve, a pet dana kasnije gostovat će u Mađarskoj.

Podsjetimo, devet pobjednika skupina i najbolji drugoplasirani kvalificirat će se izravno za završni turnir koji će se 2027. održati u Albaniji i Srbiji. Preostalih osam drugoplasiranih ide u doigravanje.