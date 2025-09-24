Mladi stoper oduševio na debiju za Liverpool, a onda je doživio tešku ozljedu

Podijeli :

xMarkxCosgrove NewsxImagesx via Guliver

Težak udarac za mladog Talijana i Arnea Slota.

Debitantski nastup Giovannija Leonija za Liverpool završio je na najgori mogući način. Obećavajući 18-godišnji branič, koji je ovoga ljeta stigao iz Parme za 31 milijun eura, potrgao je prednji križni ligament u utakmici Carabao kupa protiv Southamptona (2:1).

Leoni je ostavio dobar dojam sve do 81. minute, kada je nakon nezgodnog pada u suzama iznesen s terena. Prve prognoze govore da će izbivati mjesecima, a vrlo je izgledno da je za njega sezona završena.

Ova ozljeda dodatno komplicira planove trenera Arnea Slota, koji ionako ima problema s kadrom u obrani. Uz veterana Virgila van Dijka na raspolaganju su mu samo Joe Gomez, Ibrahima Konaté i Rhys Williams, a svi su već imali ozbiljnih problema s ozljedama. U slučaju novih izostanaka Slot bi mogao biti prisiljen seliti veznjake poput Enda ili Gravenbercha u posljednju liniju.

Liverpool je na kraju prijelaznog roka pokušao dovesti Marca Guehija iz Crystal Palacea, no posao je propao jer londonski klub nije našao zamjenu, dok su tražili 50 milijuna funti.