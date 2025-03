Mladi napadač otkrio: ‘Hrvatska je moj jedini izbor, razgovarao sam s Dalićem’

Podijeli :

xVincentxKalutx via Guliver

Sjajni 21-godišnji Franjo Ivanović u belgijskom Union Saint-Gilloiseu ove sezone zabio je 14 golova i upisao tri asistencije.

Ivanović je u Belgiju stigao prije pola godine iz Rijeke za četiri milijuna eura. Nedavno ga je kontaktirao Nogometni savez Austrije, no mladi napadač odbio je njihov poziv.

“Htjeli su da igram za njih, ali zahvalio sam se i dao do znanja da je za mene samo Hrvatska opcija. Ona je oduvijek jedini moj izbor. Otkad znam za sebe i igram nogomet želim igrati za Hrvatsku”, rekao je Ivanović za Novu TV.

“Razgovarao sam s ljudima iz Saveza, zvao me i izbornik osobno. Rekao je da prati sve utakmice, da sam na radaru i da samo tako nastavim te da će sve biti dobro. Ne može nitko nikome jamčiti poziv, to je nemoguće. To je izbornik i meni rekao, ali ako ovako nastavim, sve će biti po planu.”

U ponedjeljak će izbornik Zlatko Dalić objaviti popis igrača za četvrtfinale Lige nacija protiv Francuske, a za očekivati je i Franju Ivanovića na njemu.