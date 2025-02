Mladi napadač o odlasku iz Hajduka: ‘Prodisao sam, htio sam otići da krenem igrati’

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver Image

Perspektivni napadač je napustio Poljud.

Mate Antunović, mladi 20-godišnji napadač iz Metkovića napustio je u aktualnom zimskom prijelaznom roku splitski Hajduk te otišao put Varaždina u besplatnom transferu.

Antunović je bio dio generacije juniora Hajduka koji su ispisali povijest i došli do finala juniorske Lige prvaka, međutim nikada nije dobio pravu priliku na Poljudu. Unatoč zazivanjima velikog dijela navijača da dobije priliku u seniorskom sastavu, upisao je tek pet nastupa za prvi sastav Hajduka, stoga je odlučio kako je vrijeme za promjenu.

Antunović se u intervjuu za Dalmatinski portal osvrnuo na taj nedavni transfer:

“Sve je super. Varaždin je pokazao interes da me dovede još krajem studenog. Odmah me privukao taj poziv. Htio sam otići iz Hajduka da krenem igrati. Bit će to win-win opcija za obje strane. Imao sam opcija otići vani, sam to već proživio. Ne kažem da je loše, ali želim se prvo pokazati ispred kuće, a onda tek gledati vani. Varaždin je savršena sredina za mlade igrače”, poručio je.

Varaždin je u prethodnom kolu iznenađujuće svladao Rijeku:

“Slavilo se. Dobro je što se ovdje svaka pobjeda proslavi. To je temelj dobre atmosfere. Svaki dan se družimo. Ručak, večera, kava…Obiteljska je atmosfera, radi se profesionalno. Igrači na treningu maksimalno ozbiljno sve shvaćaju. Van terena se družimo kao braća. To je dobitna formula Varaždina.”

Pred Varaždinom je u sljedećem kolu gostovanje na Poljudu, a bit će to posebna utakmica za mladog Antunovića:

“Jedva čekam doći igrati dolje. Naravno da mi je drago igrati protiv Hajduka i ispred navijača. Varaždin je sad moj klub, profesionalac sam, borit ću se da pobijedimo i naravno ako imam priliku, zabiti gol. Možemo pobijediti, to je sigurno. S tim stavom idemo u Split, pogotovo sad kad Hajduk nema pobjedu u dva kola. Bez ikakvog straha treba ići na pobjedu. Znam da Varaždin po statistici ne zabija puno ove sezone (gol razlika 18:14), ali dovoljno je zabiti jedan i ne primiti nijedan za tri boda.”

Pričao je i o svom odlasku iz Hajduka:

“Iskreno, prodisao sam. Mlad igrač ima samo jednu misao, a to je da igra i da bude negdje gdje će ga se cijeniti. Naravno da mi je žao što nisam u Hajduku pokazao ono što mogu i znam. Ali, to je u životu tako. Nisam očekivao da ću biti glavni igrač. Bio sam spreman da učim od drugih i boljih, ali i da dobivam priliku. To se nije događalo. Nakon kup utakmice krajem rujna sam vidio da to više nije to, to. Od desetog mjeseca sam samo trenirao, glava mi nije bila više tu. Znao sam da nema šanse da dobijem priliku.”

