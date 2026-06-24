Mladi BiH reprezentativac golčinom ispisao povijest Svjetskog prvenstva

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AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Bosanskohercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović ispisao je povijest Svjetskog prvenstva 2026. pogotkom u pobjedi svoje reprezentacije protiv Katara u trećem kolu skupine B.

Alajbegović je mrežu zatresao u 29. minuti snažnim udarcem izvan kaznenog prostora te svojoj momčadi donio prednost. Sa 18 godina i 276 dana postao je osmi najmlađi strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, pridruživši se elitnom društvu koje predvodi legendarni Pelé.

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Mladi nogometaš postavio je i novi rekord natjecanja. Prema podacima statističara Mister Chipa, Alajbegović je najmlađi igrač koji je ikada postigao pogodak izvan kaznenog prostora na Svjetskom prvenstvu.

Time je nadmašio dosadašnji rekord Kyliana Mbappéa, koji je takav pogodak postigao na Mundijalu 2018. godine sa 19 godina i 207 dana.