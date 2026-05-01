Mladi BiH čarobnjak čini se ipak neće u Romu, u borbu se uključio drugi talijanski velikan

Podijeli :

Cody Froggatt Sportimage via Guliver

Iako se činilo da će bosanskohercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović (18) karijeru nastaviti u Romi, došlo je do preokreta pa je sada drugi talijanski velikan preuzeo vodstvo u borbi za njegov potpis. Mladi igrač RB Salzburga jedan je od najtraženijih talenata uoči ljetnog prijelaznog roka.

Alajbegović je imao važnu ulogu u plasmanu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Posebno su se istaknule njegove igre u doigravanju protiv Walesa i Italije, u kojima je Bosna i Hercegovina slavila nakon izvođenja jedanaesteraca, čime je privukao interes brojnih klubova.

Po završetku reprezentativnih obveza na Mundijalu očekuje se njegov povratak u Leverkusen, koji ima opciju otkupa za osam milijuna eura, no pretpostavlja se da se ondje neće dugo zadržati. Već ranije spominjalo se da želi karijeru nastaviti u Italiji, a kao najzainteresiraniji klubovi navode se Roma, Napoli i Inter.

U međuvremenu je došlo do novog preokreta u transfernoj priči. Iako se donedavno smatralo da je Roma najbliže njegovu dovođenju, situacija se promijenila. Stručnjak za transfere Fabrizio Romano iznio je nove informacije o budućnosti mladog nogometaša, istaknuvši da je Napoli sada prvi favorit za njegov potpis. Naglasio je kako postoji realna mogućnost njegova dolaska u Italiju te da je Napoli zasad najkonkretniji, iako interes i dalje pokazuju Roma i Inter.

Dodao je kako je klub već predstavio projekt igraču i stupio u kontakt s njegovim agentom te da je Alajbegović trenutačno njihov glavni prioritet za ljetni prijelazni rok. U njemu vide potencijal sličan transferu kakav su imali s Kvarackhelijom.

Potencijalni odlazak u Napoli bio bi velik korak u njegovoj karijeri jer je riječ o klubu koji se redovito bori za vrh talijanskog prvenstva. Ranije se nagađalo da Leverkusen planira njegovu prodaju za oko 30 milijuna eura.