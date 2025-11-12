Mlada zvijezda Reala želi na posudbu, Kraljevi nisu oduševljeni

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Brazilski napadač Endrick nalazi se na pragu dogovora o posudbi u Lyon tijekom zimskog prijelaznog roka.

Devetnaestogodišnjak želi pronaći klub u kojem će dobiti više minuta na terenu kako bi povećao svoje izglede za nastup na Svjetskom prvenstvu pod vodstvom Carla Ancelottija. Real Madrid je spreman odobriti privremeni odlazak bez opcije otkupa, iako s određenom dozom nevoljkosti, a realizacija transfera još ovisi o postizanju konačnog dogovora s francuskim klubom.

Endrick je prošle sezone pod Ancelottijevim vodstvom upisao 37 nastupa i sedam pogodaka nakon dolaska iz Palmeirasa, no ove je sezone proveo tek 14 minuta na terenu. Novi trener Xabi Alonso zasad mu ne može jamčiti značajniju ulogu, iako između njih nema nikakvih napetosti. Alonso u mladom Brazilcu vidi važan potencijal za budućnost, ali trenutačno prednost daje iskusnijim napadačima.

Mladi igrač imao je i problema s ozljedama. Zbog ozljede zadnje lože propustio je Svjetsko klupsko prvenstvo, a oporavak se dodatno odužio, pa nije sudjelovao ni u uvodnim kolima La Lige. Sada je potpuno spreman, no njegov jedini ovosezonski nastup zabilježen je još u rujnu, kada je ušao s klupe u pobjedi Reala 4:0 protiv Valencije.

U ovom trenutku ispred njega je u hijerarhiji napadača Gonzalo Garcia, koji je briljirao na klupskom SP-u, zbog čega se sve strane slažu da bi posudba u siječnju bila najbolje rješenje. Real i dalje vidi Endricka kao dio svojih dugoročnih planova, a o njegovoj budućnosti razgovarat će se detaljnije na ljeto.

Lyon želi reagirati brzo i osigurati dogovor prije konkurencije, svjestan interesa nekoliko premijerligaških klubova. Prema dostupnim informacijama, trener Lyona Paulo Fonseca odigrao je ključnu ulogu u uvjeravanju mladog Brazilca da prihvati ponudu, a pregovori između dvaju klubova napreduju i već su u poodmakloj fazi.

Unatoč teškom razdoblju, Endrick ostaje odlučan izboriti mjesto u brazilskom sastavu za Svjetsko prvenstvo. Za reprezentaciju je dosad upisao 14 nastupa i postigao tri gola, a Ancelotti ga dobro poznaje još iz zajedničkog razdoblja u Realu.