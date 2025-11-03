Mlada zvijezda Reala se bori s pubalgijom, očekuje ga duža pauza

Podijeli :

xAlbertoxGardinx via Guliver

Nogometaš Reala Franco Mastantuono bit će na neodređeno vrijeme izvan terena zbog ozljede prepona, odnosno sportske kile, pišu španjolski mediji.

Španjolski mediji navode da 18-godišnji Mastantuono u ponedjeljak nije odradio zajednički trening s momčadi Reala.

„Našem igraču Mastantuonu je nakon liječničkih pretraga dijagnosticirana pubalgija. Njegov će se oporavak pratiti“, priopćio je madridski klub.

Pubalgija označava bol u predjelu pubične kosti i prepona, najčešće uzrokovanu prenaprezanjem mišića, tetiva ili zglobnih struktura u toj regiji i često se javlja kod profesionalnih sportaša.

U priopćenju se ne navodi koliko će argentinski nogometaš biti izvan terena. Mastantuono je ove sezone u svim natjecanjima odigrao 12 utakmica za Real.

Argentinac je na početku ove sezone došao u kraljevski klub iz River Platea. Do sada je postigao jedan pogodak za najtrofejniji klub na svijetu. Smatra se jednim od najvećih talenata svjetskog nogometa.