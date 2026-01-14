Mlačić pred potpisom za Inter, evo koliko će Hajduk zaraditi!

Nogomet 14. sij 202611:01 0 komentara
HNK Hajduk Split

Hajduk je vrlo blizu realizacije još jednog velikog izlaznog transfera.

Kako tvrdi pouzdani talijanski insajder Nicola Schira, Inter je spreman platiti 5,5 milijuna eura za Branimira Mlačića, a mladi stoper bi u Milanu trebao potpisati ugovor do ljeta 2030. godine.

Splitski klub bi, prema istom izvoru, na konačnu ponudu trebao pristati tijekom dana, čime bi posao bio zaključen. Posebno je važno za Hajduk i navijače to što je planirano da Mlačić ostane na Poljudu na posudbi do kraja sezone, a onda na ljeto otiđe u Inter.

Mlačić je ove sezone napravio veliki iskorak i postao standardni član prve momčadi. U 14 nastupa upisao je dvije asistencije, a sigurnim i zrelim igrama značajno je podigao i svoju tržišnu vrijednost, koja prema Transfermarktu sada iznosi četiri milijuna eura.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet