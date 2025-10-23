Mišić: Sedam bodova iz tri utakmice? Potpisali bi to na početku sezone

Podijeli :

Sport Klub

Kapetan Dinama podijelio je dojmove nakon remija u Švedskoj.

U susretu 3. kola Europske lige nogometaši Dinama su na gostovanju u Švedskoj odigrali 1-1 protiv Malmo izjednačivši u petoj minuti nadoknade.

Nakon što su otvorili natjecanje u Europskoj ligi pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), “Modri” su u trećem kolu remizirali nastavivši niz bez poraza.

Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u petoj minudi nadoknade.

Dinamo je veći dio susreta dominirao, ali tek je u samoj završnici uspio probiti domaći blok.

Nakon utakmice, dojmove je podijelio kapetan Modrih – Josip Mišić:

“Zadovoljni smo bodom. Bili smo puno bolja ekipa od njih. Jedino kako smo mogli primiti gol je iz prekida. Znali smo da su tu opasni. No bod je ipak dobar. Bili su organizirani i gusti. Malo nas je bilo na centaršutevima u napadu. Nismo bili opasni u tim situacijama. Zadovoljni smo sa sedam bodova u tri utakmice, potpisali bismo to da nam je netko rekao na početku sezone. Ali malo smo žalosni da nismo i ovo pobijedili”, zaključio je.