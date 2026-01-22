Mišić: Nemamo što kalkulirati, sjećamo se što je bilo prošle godine

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Dinamo je u okviru sedmog kola ligaške faze Europa lige na domaćem terenu uvjerljivo nadigrao rumunjski FCSB i slavio s 4:1.

Dion Drena Beljo predvodio je Modre s dva postignuta pogotka, dok su se uz njega među strijelce upisali Monsef Bakrar, koji je otvorio susret, te Sandro Kulenović, koji je zaključio golijadu. Jedini pogodak za gostujuću momčad postigao je Daniel Birligea.

Zagrebački klub ovom je pobjedom došao do iznimno vrijedna tri boda i značajno se približio plasmanu u play-off natjecanja.

Nakon izjave sretan je bio kapetan, Josip Mišić:

“Jako važna tri boda. Danas smo morali pobijediti. Znali smo da smo kvalitetnija momčad. Zasluženo smo pobijedili. Nakon drugog gola smo malo stali, bilo je i nervoze malo s naše strane. Drugo poluvrijeme smo odigrali muški. Na poluvremenu smo se dogovorili kako ćemo zaustaviti njihovog najboljeg igrača i dalje je sve bilo dobro.

Napadači žive od golova. Kad si napadač u Dinamu moraš konstantno zabijati. Oni su dobri igrači i nadam se da će ubuduće isto zabijati. Prošle godine nam ni 11 bodova nije bilo dovoljno. Nemamo što kalkulirati”, rekao je Mišić.