Mišić: Nama je najbitnije u nedjelju odigrati dobru utakmicu i pobijediti, HNL nam je sve

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Dinamo je u četvrtom kolu Europa lige na Maksimiru doživio težak poraz od Celte Vigo rezultatom 0:3. Goste je do pobjede vodio dvostruki strijelac Pablo Duran, koji je pogodio u 4. i 44. minuti, dok je treći gol bio autogol Sergija Domingueza.

“Teška večer. Ne znam što bih rekao pametno, mogu samo čestitati Celti na zasluženoj pobjedi. Možda ostaje žal za stativom Kulenovića kod 0:2 u prvom dijelu. Nismo se predavali, pokušavali smo nešto, ali nije bio naš dan. Griješili smo u predaji, uzimali su nam lopte i išli onda na našu zadnju liniju. Iago Aspas je veliki igrač, pokazao je to i danas. Jednostavno 3:0, preveliki i prebolan poraz”, rekao je Mišić pa dodao:

“Oni su kod 0:3 stali u blok i čuvali rezultat, pokušavali su na kontre, a mi to nismo uspjeli probiti. Imali smo neke polušanse, ali danas jednostavno nije išlo. Lille je sljedeći, opet težak protivnik. Nama je najbitnije u nedjelju odigrati dobru utakmicu i pobijediti, HNL nam je sve. Vidim sada da su igrači razočarani, glava im je na podu. Moramo dati sve od sebe i pokušati pobijediti Istru”, zaključio je kapetan Dinama.