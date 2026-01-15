Milan preokretom slavio kod Coma, Baturina asistirao

Podijeli :

foto Cristiano Mazzi Image by Guliver

U odgođenom susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na gostovanju pobijedio Como sa 3-1 smanjivši zaostatak za vodećim Interom na tri boda zaostatka.

Napoli, Inter, Milan i Bologna odrađivali su odgođene susrete 16. kola zbog sudjelovanja u talijanskom Superkupu u prosincu. Napoli i Inter su igrali u srijedu. Inter je pobijedio Lecce sa 1-0, dok su Napoli i Parma odigrali bez golova.

Četvrtak je donio preostale dvije utakmice. Milan je osvojio važne bodove u Comu slavivši sa 3-1, dok je Bologna pobijedila u Veroni sa 3-2.

Premda je u prvom poluvremenu gubio 0-1 i trebao primiti još pokoji gol, Milan se izvukao na stadionu Giuseppe Sinigaglia i preokretom stigao do važnih bodova u borbi za naslov prvaka. Junaci Milanove pobjede bili su Adrien Rabiot koji je zabio dva gola, te izborio jedanaesterac, te Mike Maignan koji je upisao nekoliko sjajnih obrana.

Milan je tako produžio niz bez poraza protiv Coma na 14 utakmica, a zadnji put je izgubio u siječnju 1985. na svom travnjaku. Martin Baturina je igrao za Como sat vremena upisavši asistenciju, dok je Luka Modrić na drugoj strani igrao do 86. minute. Ivan Smolčić nije nastupio za domaći sastav.

Como je poveo već u desetoj minuti. Nakon kratko izvedenog kornera, lopta je došla do Baturine koji je odlično ubacio pred vrata do Marca Olivera Kempfa koji je s pet metara nadskočio Youssoufa Fofanu i glavom zabio za 1-0. U 24. minuti ponovo je Baturina uputio sjajno loptu, ovoga puta do Nice Paza koji je odlično pucao, ali je Mike Maignan još bolje obranio.

Paz je pucao i u 31. minuti, ali je gostujući vratar bio spreman. Korak do povećanja prednosti Como je bio i u 40. minuti, Vojvoda je ubacio, a Lucas Da Cunha pucao glavom s nekoliko metara, no fancuski vratar je fantastično reagirao. Milan u prvom dijelu nije pokazao ništa, ali je ipak izjednačio u sudačkoj nadoknadi.

Alexis Saelemaekers je uposlio Adriena Rabiota kojeg je neopreznim startom oborio Kempf. Sudac Marco Guida je pokazao na bijelu točku, a njegovu odluku je potvrdio i VAR. Pucao je Christopher Nkunku zabivši za 1-1.

Gosti su u 55. minuti okrenuli rezultat. Bila je to majstorska kontra “Rossonera”, Saelemaekers je dugačkom loptom uposlio Leaoa. Portugalac je produžio do Rabiota koji je lijepo zabio za 2-1. Samo četiri minute kasnije Paz je umalo izjednačio, no pogodio je okvir gola.

U nastavku susreta Como se trudio, pokušavao izjednačiti, no sve dvojbe je razriješio Rabiot sjajno pogodivši za 3-1 sa 20-tak metara u 88. minuti.

U ranije igranom susretu Bologna je na gostovanju pobijedila Veronu sa 3-2. Verona je povela u 13. minuti golom Gifta Orbana, no gosti su do kraja poluvremena okrenuli rezultat s tri gola, a strijelci su bili Riccardo Orsolini (21), Jens Odgaard (29) i Santiago Castro (44).

U drugom dijelu Verona je smanjila nakon autogola Rema Freulera u 72. minuti. Šest minuta kasnije Amin Sarr je mogao izjednačiti, no Federico Ravaglia je obranio.

Domagoj Bradarić je igrao cijeli susret za Veronu, dok je Nikola Moro za Bolognu igrao od 66. minute.

Bologna je napredovala na osmo mjesto sa 30 bodova, dok je Verona na posljednjem, 20. mjestu sa 13 bodova.

Inter je u srijedu teško izborio pobjedu protiv Lecce sa 1-0, a gol odluke zabio je Francesco Esposito u 78. minuti. Za “Nerazzurre” je od 87. minute zaigrao hrvatski veznjak Petar Sučić.

Za razliku od Intera koji je osvojio važne bodove u borbi za naslov, aktualni prvak Napoli je odigrao tek 0-0 protiv Parme upisavši treći uzastopni remi čime je dodatno pokvario izglede za obranu naslova.

Inter vodi na ljestvici sa 46 bodova, Milan ima 43, Napoli 40, a Juventus i Roma po 39 bodova. Como je šesti sa 34 boda.