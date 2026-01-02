Milan pobjedom ušao u 2026., Modrić odigrao 90 minuta i dobio najbolju ocjenu

Podijeli :

Dobra utakmica za kapetana Vatrenih.

Nogometaši Milana pobijedili su s 1-0 na gostovanju u Cagliariju, u prvoj utakmici 17. kola talijanske Serie A, pa su privremeno ponovno došli na vrh ljestvice.

Portugalski napadač Rafael Leao je u 50. minuti postigao pobjednički pogodak, njegov šesti u ovoj sezoni Serie A.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu i ponovno bio ponajbolji igrač u momčadi Massimiliana Allegrija. Sofascore mu je dala ocjenu 7.8, što je bila najbolja ocjena u ovom u susretu.

Marko Rog je ostao na klupi za pričuve Cagliarija.

Milan je u 17 nastupa skupio 38 bodova, dva više od gradskog suparnika Intera, koji ima utakmicu manje. Napoli je treći s 34 boda iz 16 nastupa. Cagliari je s 18 bodova na 14. mjestu.