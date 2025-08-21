Miami na Suarezov pogon došao do polufinala kontinentalnog natjecanja

Podijeli :

U noći sa srijede na četvrtak počela je četvrtzavršnica Leagues Cupa, sjevernoameričkog natjecanja gdje igra 18 klubova iz MLS-a te 18 iz Lige MX. Jedno od četvrtfinala bilo je između Inter Miamia koji je igrao bez Lionela Messija i meksičkog Tigresa. U izjednačenoj utakmici na kraju je slavio Miami s 2:1, a ključan igrač bio je Luis Suarez s dva pogotka.

Prvi gol je Urugvajac zabio iz jedanaesterca u 23. minuti da bi u 67. Angel Correa poravnao na 1:1.

Taj rezultat stajao je do 89. minute kada Inter ponovno dobiva kazneni udarac. Izvođač i ishod ponovno su bili isti Suarez je namjestio loptu na bijelu točku te je svojim udarcem matirao iskusnog Nahuela Guzmana na golu Tigresa.

Tako je Miami s 2:1 svladao Meksikance te će u polufinalu igrati protiv Orlando Cityja za koji igra hrvatski reprezentativac Marco Pašalić.