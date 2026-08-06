Messi se vratio u početni sastav Intera i odmah postavio impresivan rekord

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AP Photo/Geneva Heffernan via Guliver Image

Lionel Messi predvodio je Inter Miami do pobjede 4:2 protiv meksičkog Atlético San Luisa u susretu Leagues Cupa te pritom ispisao novu stranicu povijesti natjecanja.

S dva pogotka postao je najbolji strijelac svih vremena u Leagues Cupu, natjecanju koje okuplja klubove iz SAD-a, Kanade i Meksika. Momčad iz Miamija do slavlja je stigla nakon preokreta na domaćem terenu.

Gosti su poveli već u četvrtoj minuti preko Davida Rodrígueza, no Messi je brzo uzvratio i izjednačio u 11. minuti. Do kraja prvog poluvremena zabio je još jednom i donio Interu prednost. Mrežu San Luisa kasnije su pogađali i Telasco Segovia te Micael, dok je Noah Allen briljirao s čak tri asistencije.

Drugo poluvrijeme nakratko je prekinuto zbog snažnog grmljavinskog nevremena, pa je utakmica bila zaustavljena oko pola sata. Nakon nastavka Rafa Llorente smanjio je zaostatak gostiju, ali Inter Miami nije dopustio iznenađenje te je produžio niz bez poraza na osam utakmica.

Messiju je ovo bio drugi nastup nakon završetka Svjetskog prvenstva, na kojem je s Argentinom stigao do finala i osvojio srebrnu medalju nakon poraza od Španjolske. Za razliku od dvoboja protiv Columbus Crewa, kada je ušao s klupe, protiv Atlético San Luisa našao se u početnoj postavi i odmah pokazao svoju kvalitetu.

S nova dva pogotka Argentinac je stigao do ukupno 14 golova u samo 12 nastupa u Leagues Cupu te tako prestigao Denisa Bouangu iz Los Angeles FC-a na vrhu ljestvice najboljih strijelaca u povijesti natjecanja. Uz dva gola, upisao je i asistenciju za Micaelov pogodak u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, još jednom potvrdivši koliko je važan za igru Inter Miamija.