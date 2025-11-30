Messi postao najbolji asistent u povijesti nogometa, Inter Miami uvjerljivo izborio finale MLS-a

Najveći fokus ipak je bio na Leu Messiju (38), koji je postao najbolji asistent u povijesti nogometa. U 67. minuti elegantno je proigrao 19 godina mlađeg Silvettija, također rođenog u Rosariju i pristiglog iz Newell’s Old Boysa.

Taj je dodir donio Messiju 405. asistenciju u karijeri, čime je nadmašio legendarnog Ferenca Puskása. Ukupno, u 1136 utakmica Messi je prikupio 896 pogodaka i 405 asistencija – čak 1301 sudjelovanje u golovima.

Najtrofejniji igrač svih vremena sada juri svoj 47. trofej, a Miami 6. prosinca očekuje finale MLS-a protiv Vancouvera.