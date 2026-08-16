Messi odigrao jednu od najslabijih utakmica u svojoj karijeri, ovakav loš niz ne pamti od 2014. godine

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Lionel Messi odigrao je jednu od svojih najslabijih utakmica u posljednjih nekoliko godina. Inter Miami je u 20. kolu MLS-a na gostovanju kod Nashvillea poražen 4:1, a argentinski superstar utakmicu će pamtiti po promašenom jedanaestercu, nervozi i čak dva pogođena okvira gola.

Pri rezultatu 1:0 za domaćine Messi je dobio idealnu priliku za izjednačenje. Nakon što je Luis Suárez izborio kazneni udarac, odgovornost je preuzeo Messi, no njegov pokušaj obranio je vratar Brian Schwake.

Inter Miami je ipak zabio iz odbijene lopte. Sergio Reguilón pospremio ju je u mrežu, ali je pogodak nakon VAR provjere poništen zbog ranijeg ulaska u kazneni prostor.

Time je Messi vezao već treći uzastopni promašeni jedanaesterac. Prethodno nije realizirao kaznene udarce za Argentinu na Svjetskom prvenstvu protiv Austrije i Egipta. Posljednji put takav negativan niz imao je još 2014. godine.

Nervozan i frustriran

Messi je ipak asistirao za jedini pogodak Inter Miamija, no frustracija je bila očita tijekom cijele utakmice. U jednom trenutku zaradio je žuti karton zbog žestokog prigovora sucu, nakon čega mu je ironično i zapljeskao.

U završnici je pokušao barem ublažiti poraz, ali ni tada nije imao sreće. Dvije je lopte poslao u okvir gola, no nijedna nije završila u mreži.

Prema Sofascoreu, Messi je za svoj nastup dobio ocjenu 6.2, što je tek drugi put u posljednjih 15 godina da je njegova ocjena bila tako niska.

Ipak, njegovu lošu večer treba staviti u kontekst. Ovo mu je bila prva utakmica u početnoj postavi nakon smrti oca, pa je jasno da se na njegovu izvedbu ne može gledati isključivo kroz statistiku i ocjenu.

Unatoč ovom neobičnom izdanju, Messi i dalje briljira otkako je prije tri godine stigao u Miami. U 108 nastupa za Inter Miami ostvario je čak 92 pogotka i 53 asistencije, čime je još jednom pokazao koliko je važan za momčad.

Jedna od najgorih večeri u dugo vremena tako ostaje tek iznimka u inače impresivnoj američkoj epizodi argentinskog velikana.