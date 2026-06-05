Messi je prekinuo niz od 28 godina, Modrić ispisao povijest: Tko je idući osvajač Zlatne lopte SP-a?

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Matthias Koch via Guliver Image

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić je među igračima koji su tijekom karijere osvajali "Zlatnu loptu", nagradu za najboljeg nogometaša svjetskog prvenstva.

Ukupno je 11 igrača u povijesti osvojilo “Zlatnu loptu”, a posljednji je kapetan argentinske reprezentacije Lionel Messi.

Zanimljivo, čak sedam igrača je osvojilo nagradu, a da njihova momčad nije osvojila naslov prvaka. Nažalost, među njima je i Modrić.

U sadašnjem obliku ‘Zlatna lopta’ se dodjeljuje od SP-a u Španjolskoj 1982. godine kada je najboljim igračem turnira proglašen Talijan Paulo Rossi.

Prije Messija 2022., posljednji koji je osvojio Zlatnu loptu kao osvajač SP-a je Brazilac Romario 1994. godine.

Nakon njega nagradu su dobili i Argentinac Diego Maradona (1986), Talijan Salvatore Schillacii (1990), Brazilci Romario (1994) i Ronaldo (1998), Nijemac Oliver Kahn (2002), Francuz Zinedine Zidane (2006), Urugvajac Diego Forlan (2010) i dva puta Argentinac Lionel Messi (2014, 2022).

Dobitnici “Zlatne lopte”:

1982 – Paolo Rossi (Italija)

1986 – Diego Maradona (Argentina)

1990 – Salvatore Schillaci (Italija)

1994 – Romario (Brazil)

1998 – Ronaldo (Brazil)

2002 – Oliver Kahn (Njemčaka)

2006 – Zinedine Zidane (Francuska)

2010 – Diego Forlan (Urugvaj)

2014 – Lionel Messi (Argentina)

2018 – LUKA MODRIĆ (HRVATSKA)

2022 – Lionel Messi (Argentina)