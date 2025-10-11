Messi iz lože pratio pobjedu Argentine, Sigur i Kanada poraženi na domaćem terenu

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

U prijateljskom susretu igranom na Hard Rock stadionu u Miamiju, Argentina je pobijedila Venezuelu s 1-0.

U utakmici koja će vrlo brzo biti zaboravljena, pogodak odluke u 31. minuti je zabio Giovani Lo Celso na asistenciju Lautara Martineza.

Lionel Messi nije igrao, susret je pratio iz lože. Aktualne svjetske prvake u utorak očekuje prijateljska utakmica protiv Portorika na Chase stadionu u Fort Lauderdaleu.

Identičnim rezultatom Australija je u Montrealu pobijedila Kanadu. Strijelac jedinog gola bio je 19-godišnji napadač Watforda Nestory Irankunda u 71. minuti. Hajdukovac Niko Sigur igrao je za Kanadu do 78. minute.

“Socceroosi” su ovom pobjedom produžili niz bez poraza na 11 utakmica otkako je u rujnu prošle godine reprezentaciju preuzeo Tony Popovic. U 11 susreta upisali su osam pobjeda i tri remija.

Susret između SAD-a i Ekvadora, koji je igran u Austinu, završio je bez pobjednika, 1-1. Enner Valencia je doveo Ekvador u vodstvo u 24. minuti, a izjednačio je Folarin Balogun u 71. minuti.