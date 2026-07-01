Meksiko preko Ekvadora do osmine finala SP-a, utakmicu obilježili oluja i kasni crveni karton

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AP Photo/Fernando Llano)

U četvrtoj minuti sudačke nadoknade ekvadorski branič Hincapie dobio je izravni crveni karton nakon sukoba s protivničkim igračima. Odluka slovenskog suca Slavka Vinčića izazvala je brojne reakcije i označila buran kraj susreta.

Nogometna reprezentacija Meksika pobijedila je Ekvador 2:0 i izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva. Strijelci za domaćina bili su Julian Quinones i Raul Jimenez, dok je susret u Mexico Cityju obilježila jednosatna odgoda zbog grmljavinske oluje.

Utakmica je, umjesto u 3 sata po hrvatskom vremenu, počela u 4 sata nakon što je snažno nevrijeme odgodilo početak susreta. Neposredno prije početka FIFA je razmatrala mogućnost ukidanja pauza za hidraciju kako bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme, no na kraju je od te ideje odustala.

Meksikanci su od samog početka nametnuli visok ritam i pritisak. Već u uvodnim minutama nizali su opasne napade prema vratima Ekvadora, a najbolju priliku imao je Raul Jimenez, čiji je udarac glavom s druge vratnice prošao tik pokraj gola.

U 15. minuti zaprijetio je i 17-godišnji Mora, koji je iz teškog kuta zamalo pogodio suprotni kut. Ekvador je prvi put ozbiljno zaprijetio tri minute kasnije. Yeboah se oslobodio čuvara na rubu kaznenog prostora i snažno pogodio vanjski dio vratnice.

Quinones i Jimenez riješili pitanje pobjednika

Bolja igra Meksika nagrađena je u 22. minuti. Nakon brze tranzicije Julian Quinones primio je loptu na svojoj polovici, pretrčao četrdesetak metara i preciznim udarcem pogodio gornji kut za 1:0. Pogodak je potvrđen nakon VAR provjere jer nije bilo zaleđa u začetku akcije.

Prednost je udvostručena u 31. minuti. Nakon osvojene lopte na protivničkoj polovici Jimenez i Quinones odigrali su dupli pas, a iskusni napadač snažnim udarcem svladao Galindeza za 2:0.

Do kraja prvog dijela Yeboah je još jednom natjerao meksičkog vratara Rangela na odličnu obranu, dok je Jimenez glavom bio neprecizan.

Izbornik Ekvadora na poluvremenu je napravio dvije izmjene. U igru su ušli Preciado i Medina umjesto Ordoneza i Franca, no nastavak nije donio željeni preokret.

Ekvador je imao više loptu u svom posjedu, ali nije uspijevao ozbiljnije ugroziti meksička vrata. Jedina izglednija situacija završila je pogotkom Valencije koji je poništen zbog zaleđa.

Najbolju priliku u drugom dijelu Meksiko je imao u 67. minuti kada je Montes nakon kornera pucao glavom, ali je Galindez odličnom reakcijom sačuvao svoju mrežu. Do kraja susreta Ekvador nije uspio stvoriti ozbiljniji pritisak, a najveću priliku imao je Rodriguez nakon duge lopte u prostor, no Rangel je pravodobno istrčao i otklonio opasnost.

U četvrtoj minuti sudačke nadoknade ekvadorski branič Hincapie dobio je izravni crveni karton nakon sukoba s protivničkim igračima. Odluka slovenskog suca Slavka Vinčića izazvala je brojne reakcije i označila buran kraj susreta.

Meksiko će osminu finala igrati 6. srpnja na stadionu Azteca u Mexico Cityju, a protivnik će mu biti pobjednik dvoboja Engleske i Demokratske Republike Kongo.