Zvijezda Hajduka dobila poziv u reprezentaciju: U susjedstvu će igrati dvije prijateljske utakmice

xLukaxKolanovicx via Guliver

Rokas Pukštas ponovno je dobio poziv u U21 reprezentaciju SAD-a, a dobra vijest je da neće morati na daleki put kako bi predstavljao svoju zemlju.

Mladi veznjak Hajduka, Rokas Pukštas, zbog prijateljskih susreta neće morati preko Atlantika, već će lipanjske utakmice u reprezentativnom dresu odraditi u neposrednom susjedstvu.

Naime, mlada američka izabrana vrsta svoje će prijateljske oglede protiv Ukrajine i Uzbekistana odigrati u Sloveniji. Dvoboji su na rasporedu 5. i 8. lipnja, a domaćin ovih testova bit će stadion u Rogaškoj Slatini.

Za Pukštasa je ovo idealna pozornica da potvrdi sjajnu formu i nastavi graditi svoj put prema konačnom cilju – ulasku u A reprezentaciju SAD-a. Time bi okrunio svoju reprezentativno putovanje, koje je započeo još u U-15 reprezentaciji pa došao sve do U-23 momčadi. Ponovnim uvrštavanjem na popis U-21 reprezentacije, zadržao je status koji je imao i tijekom posljednjeg okupljanja krajem ožujka.

Pukštas je na Poljud stigao u ljeto 2020. godine, a kroz omladinski pogon splitskog kluba ekspresno se nametnuo i probio do prve momčadi, gdje je ubrzo izrastao u jednog od ključnih igrača i najvrjednijih klupskih eksponata.

Iako ga ugovor sa splitskim Bijelima veže do ljeta sljedeće godine, u javnosti se naveliko špekulira kako je upravo ovaj ljetni prijelazni rok idealan trenutak za transfer. Očekuje se da bi 21-godišnji veznjak mogao ostvariti bogati inozemni angažman.