Zidane ostvaruje svoju veliku želju, evo koji bi trebao biti njegov novi posao

Zinedine Zidane preuzet će mjesto izbornika Francuske nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine.
Prema francuskim medijima, legendarni Zidane naslijedit će svog bivšeg suigrača Didiera Deschampsa, koji odlazi s mjesta izbornika.
Zidane nije nigdje radio od 2021. godine, kada je napustio Real Madrid, i nikada nije skrivao veliku želju da vodi reprezentaciju.
Kao igrač, već je vodio Francusku do svjetske krune, a sada će pokušati postići isti podvig kao izbornik.
