Zidane ostvaruje svoju veliku želju, evo koji bi trebao biti njegov novi posao

AP Photo/Francisco Seco via Guliver

Zinedine Zidane preuzet će mjesto izbornika Francuske nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Prema francuskim medijima, legendarni Zidane naslijedit će svog bivšeg suigrača Didiera Deschampsa, koji odlazi s mjesta izbornika.

Zidane nije nigdje radio od 2021. godine, kada je napustio Real Madrid, i nikada nije skrivao veliku želju da vodi reprezentaciju.

Kao igrač, već je vodio Francusku do svjetske krune, a sada će pokušati postići isti podvig kao izbornik.

