‘Zdravo, ja sam vratar Moldavije i primio sam 11 golova. Haaland mi je rekao…’

Norveška nogometna reprezentacija upisala je impresivnu pobjedu od čak 11:1 protiv Moldavije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Erling Haaland upisao je čak pet golova, a zanimljivu izjavu je nakon utakmice dao vratar Moldavije Cristian Avram.

Intervju za norvešku TV2 započeo je riječima:

“Zdravo, ja sam vratar Moldavije i primio sam 11 golova”, pa nastavio:

“Razgovarao sam s Erlingom. Rekao je: ‘Nije moja krivnja’ i da je samo morao nastaviti pokušavati zabijati zbog gol-razlike. Razumijem ga. To je dio igre. Htio se nastaviti boriti.”

Na pitanje kako se osjeća nakon što je primio 11 golova, Avram je odgovorio: “Pogledajte me, što da kažem? Neću umrijeti. Moram ostati jak. Za nekoliko dana imam drugu utakmicu. Ali 11 golova je puno.”