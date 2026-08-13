Započela je otvorena pobuna protiv Infantina: Čeferin traži hitnu ostavku

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AP Photo/Christophe Ena via Guliver Images

Sastanak vodećih ljudi europskoga nogometa u Salzburgu, održan uoči UEFA-ina Superkupa, pretvorio se u otvorenu pobunu protiv aktualnoga predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin i prvi čovjek Udruženja europskih klubova (EFC) Nasser Al-Khelaifi, uz prisutnost predsjednika Afričke konfederacije (CAF) Patricea Motsepea, zatražili su Infantinovu hitnu ostavku ili povlačenje kandidature za novi mandat.

UEFA smatra Infantina odgovornim za neuspjeh projekta „FIFA Forward Enterprise”. Ako sam ne odstupi, Čeferin je spreman pokrenuti službeno glasanje o nepovjerenju, za što mu je potrebna podrška 43 članice. Kao potencijalni novi kandidati spominju se čelnici CONCACAF-a i Azijske konfederacije (AFC), dok europski savez u slučaju izostanka promjena ne isključuje ni bojkot FIFA-inih natjecanja.

Uz smjenu na čelu, UEFA zahtijeva i potpunu reformu upravljanja FIFA-om. Među predloženim modelima su uvođenje rotirajućega predsjedništva ili čak potpuno ukidanje funkcije predsjednika, koji bi se zamijenio predsjedateljem i tijelom potpredsjednika radi bolje kontrole moći.