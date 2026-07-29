Vinčić nakon odlaska u mirovinu iskreno o Messiju, Collini i VAR-u

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Nakon što je odlučio okončati sudačku karijeru nedugo nakon odlično odrađenog posla u finalu Svjetskog prvenstva, slovenski arbitar Slavko Vinčić napokon je stao pred medije.

Zajedno s pomoćnicima Tomažom Klančnikom i Andražom Kovačićem, dugogodišnji elitni sudac opširno je razgovarao s novinarima u Brdu kod Kranja o brojnim aktualnim temama iz svoje bogate karijere.

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Između ostalog, dotaknuo se i statusa seks-simbola koji je u međuvremenu stekao u javnosti.

“Na takve stvari gledam pozitivno. Ipak, najvažnije je ono što se događa na terenu. Ako to doprinosi boljem ugledu sudaca u svijetu i Sloveniji, onda mi je drago”, izjavio je Vinčić za slovenski Šport.

Upitan o žustrom razgovoru koji je tijekom finala vodio s Lionelom Messijem, odgovorio je u gospodskom tonu:

“Taj razgovor ostat će na terenu. Mogu samo reći da je Messi bio izuzetno korektan i da se ponašao sportski.”

Saznanje da će upravo slovenski sudački trojac dijeliti pravdu u finalu Mundijala izazvalo je snažne emocije unutar tima.

“Prva reakcija bio je šok. Nakon toga uslijedio je ogroman ponos što ćemo predstavljati Sloveniju na najvećoj sportskoj pozornici na svijetu. Naravno, ponosan sam i na Nogometni savez Slovenije te našu sudačku organizaciju”, rekao je Vinčić te uputio zahvalu Sudačkoj komisiji FIFA-e i njezinom predsjedniku Pierluigiju Collini na ukazanom povjerenju.

“Istovremeno sam bio svjestan da je to ogromna odgovornost i da moramo opravdati to povjerenje. Odmah smo se posvetili analizi i pripremi za utakmicu.”

Govoreći o modernim tehnologijama, Vinčić je naglasio kako je VAR postao neizostavan dio nogometa.

“Uz VAR je odgovornost suca znatno manja. Pogreška se može ispraviti pregledom snimke, jer je pri današnjoj brzini igre nemoguće vidjeti baš sve. Ulog je ogroman i ne mogu zamisliti suđenje bez pomoći video-tehnologije. U najmanje 90 posto slučajeva, otkad je uveden, VAR se pokazao kao izrazito pozitivna stvar.”

Progovorio je i o psihološkom pritisku koji nosi najvažniji dvoboj u svijetu sporta.

“Veliki je pritisak kada se cijela vaša sudačka karijera svede na jednu utakmicu. Znao sam da će najveći dio posla biti upravljanje samim susretom – procijeniti kada zaustaviti igru, a kada pustiti prednost. Najveći izazov bilo je kontroliranje emocija igrača. Ovo je finale Svjetskog prvenstva, reakcije i mentaliteti igrača su različiti, ali zbog važnosti utakmice morate imati razumijevanja za sve to. Najteže je uspjeti tijekom svih 90 i više minuta držati sve pod kontrolom”, pojasnio je Vinčić.

Otkrio je i kako detaljno izgledaju pripreme za utakmicu takvog značaja:

“Proučavamo karakteristike igrača, analiziramo kako se ponašaju tijekom prekida igre te tko najčešće radi prekršaje. Ipak, ne možete se pripremiti za baš svaku situaciju. Svaka utakmica ima svoj tijek i trudite se u tim okolnostima donijeti najbolje moguće odluke. Tijekom meča procjenjujete hoćete li krenuti s upozorenjima ili kartonima, ali mnogo toga dolazi iz iskustva koje ste stjecali tijekom cijele karijere. Nekada uspijete bolje, nekada lošije.”

Na pitanje kako ocjenjuje vlastito suđenje u finalnom dvoboju, nije želio ulaziti u duboke analize, ali je istaknuo ključni pokazatelj uspjeha:

“Nakon posljednjeg zvižduka nismo bili glavna tema, što govori da smo uglavnom dobro obavili posao. Zato mislim da je strategija suđenja bila ispravna. Finale Svjetskog prvenstva uspjeh je cele slovenske sudačke organizacije, koja od osamostaljenja gradi sustav prepoznatljiv u svijetu. Uvijek ću biti spreman svoje znanje i iskustvo podijeliti s mlađim kolegama”, zaključio je Vinčić.