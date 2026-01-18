VIDEO / Što sve nećemo vidjeti: Nevjerojatan promašaj bivšeg igrača Gorice i Zvezde u finalu AFCON-a!

Međunarodni nogomet 18. sij 202622:50 0 komentara

Senegal je u 111. minuti mogao zadati konačan udarac Maroku da je Cherif Ndiaye zabio iz blizine, ali bivši igrač Gorice i Crvene zvezde upisao je nevjerojatan promašaj. Doduše, malo je i svemu tome kumovao vratar Maroka Bono, ali velik je ovo promašaj...

