VIDEO / Slovaci jedva u posljednjim sekundama pobijedili Maltežane

Slovačka je u Dunajskoj Stredi pobijedila Maltu 2:1. Nakon samo devet minuta igre domaćini su preko Haraslina probili goste, a u 37. minuti Mbong se sjajno snašao u slovačkom kaznenom prostoru i zabio za izjednačenje. Dugo su Slovaci lomili otpor Maltežana, na kraju se to i dogodilo u sedmoj minuti sudačke nadoknade kada je zabio Galcik za oduševljenje domaćih navijača.