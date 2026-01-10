VIDEO / Problemi s premijama nisu utjecali na Nigeriju: Lakoćom su srušili Alžir Dinamovog dvojca

Podijeli :

U trećoj utakmici četvrtfinala Afričkog kupa nacija u Marakešu su se sreli Alžir i Nigerija, a iako su Nigerijci bili u svađi sa svojim savezom zbog premija uspjeli su doći do pobjede. Super Orlovi su u četvrtfinalu slavili s 2:0.

Prvo poluvrijeme nije nam donijelo golove, ali su zato Nigerijci u drugom dijelu namjestili svoje nišanske sprave. Samo dvije minute su prošle u drugom dijelu kada je Bruno Onyemaechi pronašao Victora Osimhena na drugoj vratnici. Napadač Galatasaraya pokazao je svoju kvalitetu te je glavom pogodio za vodstvo svoje momčadi.

Samo 10 minuta kasnije Osimhen je ponovno sudjelovao u golu Super Orlova. Pobjegao je obrani Alžira, a onda je nesebično uposlio Akora Adamsa koji je zaobišao Lucu Zidana, sina Zinedinea Zidana, i pogodio za konačnih 2:0 Nigerije.

Do kraja susreta je Nigerija i dalje bila bolja momčad, ali nisu uspjeli zabiti treći gol. Neće Super Orlovi žaliti za tim jer su s 2:0 izborili polufinale Afričkog kupa nacija gdje će igrati protiv domaćina Maroka koji je s 2:0 bio bolji od Kameruna.

U ovom susretu nijedan od igrača Dinama nije nastupio. Ismael Bennacer nije igrao zbog ozljede, a Mounsef Bakrar je ostao na klupi.

Od 20 sati večeras se igra i posljednji četvrtfinalni susret. U njemu će sudjelovati Egipat i Obala Bjelokosti, a taj susret možete pratiti na Sport Klubu 1.

