VIDEO / Pogledajte kako je Neymar reagirao kad je saznao da neće igrati protiv Hrvatske

Neymar (34) nije se našao na popisu izbornika Carla Ancelottija za prijateljske utakmice Brazila protiv Francuske i Hrvatske krajem ovog mjeseca.
Najbolji strijelac u povijesti reprezentacije objavio je na svom YouTube kanalu video u kojem pokazuje reakciju na izostanak.
Tijekom čitanja popisa uživo, Neymar se nasmijao i upitao: “Hej Ancelotti, a što je sa mnom?”Dodao je:“Naravno, tužan sam, ali nastavit ću bodriti reprezentaciju. Sve je u redu, nastavit ću raditi i bit ću spreman ako dobijem priliku.”
Podsjetimo, Neymar se prošlog ljeta vratio u Santos, a u prosincu je prošao operaciju koljena. Nakon oporavka odigrao je četiri utakmice, u kojima je postigao dva gola i upisao dvije asistencije.
