VIDEO / Pogledajte kako je Hajdukov stoper asistirao u pobjedi Kosova

Podijeli :

U nedjelju navečer Kosovo je u Prištini ugostilo Andoru te je 173. reprezentaciju na FIFA-inoj ljestvici porazila s uvjerljivih 3:0. U toj pobjedi svoj obol je imao i Hajdukov stoper Ron Raci. On je nakon prekida u 78. minuti asistirao za treći pogodak Kosova. Njegovo dodavanje glavom pronašlo je Valmira Matoshija koji je pogodio za konačnih 3:0. Osim Matoshija golove su zabili Fisnik Asllani te Albion Rrahmani. Podsjećamo, Ron Raci je u Hajduk stigao početkom sezone 2025./2026. te je za Bijele odigrao 18 utakmica u SHNL-u te jednu utakmicu u Kupu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.