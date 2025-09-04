VIDEO / Pogledajte golčinu koja je Poljskoj donijela bod na gostovanju kod Nizozemske

Podijeli :

U skupini G nastavile su se susreti kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. U Rotterdamu su na De Kuipu igrali Nizozemska i Poljska gdje je većinu susreta bolja momčad bila ona domaća. Dominaciju su naplatili u 28. minuti golom Denzela Dumfriesa da bi u 80. minuti prokockali tu prednost.

Razlog za to je bio sjajan udarac Mattyja Casha, beka Aston Ville. Odnedavno Poljak je dobio loptu na desnoj strani te je sjajnim udarcem matirao Barta Verbruggena za 1:1 i bod na gostovanju. Unatoč remiju, Nizozemci su na vrhu sa sedam bodova nakon tri kola dok je drugoplasirana Poljska s isto toliko bodova, ali s jednom utakmicom više.

Nizozemska legenda preuzima reprezentaciju koja nikada nije igrala na SP-u

