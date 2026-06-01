VIDEO / Norvežani bez Haalanda u skandinavskom dvoboju u pola sata slomili Švedsku

Norveška je u skandinavskom derbiju pobijedila Švedsku pred svojim navijačima 3:1.

Erling Haaland je iz prvog reda gledao spektakularno prvo poluvrijeme svojih suigrača.

Sva tri gola Norvežani su dali upravo u tom razdoblju, od toga dva Jorgen Strand Larsen, igrač Crystal Palacea.

U strijelce se upisao i Antonio Nusa, a utješan gol za Šveđane dao je Alexander Isak.

Norveška će na svjetskoj smotri igrati u skupini I protiv Francuske, Senegala i Iraka, dok su Šveđani smješteni u skupinu F gdje su još Nizozemska, Japan i Tunis.