VIDEO / Napadač Olympiakosa izveo spektakularne škarice na Afričkom kupu nacija

Podijeli :

Maroko je na domaćem terenu otvorio Afrički kup nacija protiv Komora, a nakon gola Brahima Diaza za vodstvo, sljedeći gol zabio je Ayoub El Kaabi. Taj gol napadača Olympiakosa bio je spektakularan jer je sjajni Marokanac pogodio škaricama za 2:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.