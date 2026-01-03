VIDEO / Mali gubio do 96. minute pa nakon raspucavanja penala izbacio Tunis u nevjerojatnoj drami AFCON-a

Podijeli :

U drugoj utakmici osmine finala na Afričkom kupu nacija Tunis i Mali odmjerili su snage u borbi za četvrtfinale. Bila je to tvrda utakmica u kojoj je veliki hendikep imao Mali koji je u 26. minuti ostao s deset igrača. Iako je Tunis poveo u 88. minuti, Mali se uspio vratiti i na kraju odvesti susret u produžetke, a onda i u raspucavanje penala gdje je bolji bio Mali.

Mali je prema kladionicama bio blagi favorit, ali sve je to palo u vodu jer je u 26. minuti Woyo Coulibaly zaradio izravan crveni karton zbog ružnog starta.

Tunis to nije uspijevao iskoristiti unatoč inicijativi u posjedu. Mučili su se s probijanjem malijskog bloka, a to su uspjeli tek u 88. minuti kada je Firas Chaouat na ubačaj Eliasa Saada zabio za 1:0.

No, Tunis nije uspio do kraja susreta sačuvati prednost jer je u 96. minuti Mali zaradio kazneni udarac koji je u pogodak pretvorio Lassine Sinayoko. Taj kazneni udarac nije bio najbolje izveden i Aymen Dahmen je tu loptu imao na ruci, no na kraju je svejedno ušla u gol za 1:1 i odlazak u produžetke.

U produžecima nije bilo golova te se otišlo u raspucavanje penala. Tamo je Mali dva puta bio u zaostatku, ali su na kraju na krilima El Bilala Tourea i Djiguija Diarre, vratara koji je obranio penal u petoj seriji. Ovom pobjedom plasirali su se u četvrtfinale gdje ih čeka Senegal.