VIDEO / Južna Afrika prvi put nakon više od 20 godina slavila u prvoj utakmici Afričkog kupa nacija

Druga utakmica dana u ponedjeljak na Afričkom kupu nacija odigrana je između reprentacija Južnoafričke Republike i Angole. Bila je to uzbudljiva utakmica koja je na kraju završila pobjedom JAR-a 2:1.

Bolja ekipa na početku susreta bila je Južnoafrička Republika. Oni su 21. minuti lijepim golom Oswina Appolisa poveli protiv Angole. Ipak, jedna od rijetkih država u kojoj je portugalski jezik službeni, izjednačila je u 35. minuti.

Tada je Show nakon prekida lijepo pogodio petom za 1:1. Na poluvrijeme se otišlo s tim rezultatom, a onda je u 54. minuti Tshepang Moremi zabio za 2:1. Međutim, taj gol poništen je zbog zaleđa.

JAR ipak nije očajavao te su krajem susreta, u 79. minuti, došli do vodstva. Za to je bio zaslužan Lyle Foster, njhov najbolji igrač koji brani boje Burnleyja u Premier ligi. Južna Afrika sačuvala je prednost do kraja te je prvi put nakon 2004. i pobjede nad Beninom upisala pobjedu u prvom kolu Afričkog kupa nacija.

U skupini B uz Južnu Afriku i Angolu još se nalaze Egipat i Zimbabve koji svoj susret počinju u 21 sat.

