VIDEO / Gabon razmontirao jednu od najlošijih reprezentacija svijeta i napravio važan korak prema povijesnom SP-u

U utakmici sedmog kola afričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku igrali su Sejšeli i Gabon na Mauricijusu. 203. reprezentacija svijeta je u susret s drugoplasiranim Gabonom ušla s gol-razlikom 2:30 te se očekivala lagana pobjeda Gabonaca. Upravo to se i dogodilo. Već u četvrtoj minuti je Denis Bouanga, nogometaš LAFC-a zabio za 1:0. Do kraja poluvremena je 30-godišnji napadač kompletirao hat-trick te se na poluvrijeme otišlo s 3:0 za Gabon. Za konačnih 4:0 zabio je Yannis M'Bemba, nogometaš Dordrechta.

Ovom pobjedom je Gabon skočio na prvu poziciju tri kola prije kraja, ali s utakmicom više od Obale Bjelokosti. Imaju trenutno dva boda prednosti prije susreta Bjelokošćana s Burundijem koji ima osam bodova manje od Gabona.

Ključna utakmica za Gabonce mogla bi biti baš u ovom ciklusu jer devetog rujna dočekuju Obalu Bjelokosti na svom travnjaku. Na Svjetsko prvenstvo ide prvoplasirana ekipa dok će drugoplasirani ići u dodatne kvalifikacije za mjesto na prvenstvu u Sjevernoj Americi.

