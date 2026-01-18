VIDEO / Diazu nije bilo nimalo lako, pogledajte reakciju kada je dobio Zlatnu kopačku

Podijeli :

Marokanski napadač Brahim Diaz najbolji je strijelac afričkog Kupa nacija koji je u nedjelju završio trijumfom Senegala. Napadač Real Madrida je završio turnir s pet golova. Diaz je u finalu mogao donijeti naslov Maroku, ali nije uspio realizirati kazneni udarac u 24. minuti drugog dijela, a nakon utakmice se vidjelo koliko je to sve teško proživljavao...

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.