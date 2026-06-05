VIDEO / Crnogorci preokrenuli protiv Slovačke pa prosuli pobjedu

Međunarodni nogomet 5. lip 202620:39 0 komentara

Nogometna reprezentacija Crne Gore remizirala je 2:2 sa Slovačkom u Košicama u posljednjoj provjeri prije početka natjecanja u C diviziji Lige nacija, gdje će joj cilj biti osvajanje prvog mjesta i plasman u viši rang.

Crnogorci su uoči dvoboja sa Slovačkom pobijedili u ožujku Andoru (2:0) i nedavno Bugarsku (1:0), dok su prije tri mjeseca također izgubili od Slovenije (3:2). Važno je istaknuti da protiv Bugarske i Slovačke nisu nastupili Stevan Jovetić, Stefan Savić i Nikola Krstović.

Domaćin je poveo već u 7. minuti preko Roberta Boženíka, no Crna Gora je ubrzo uzvratila. Nakon asistencije Seada Hakšabanovića za 1:1 pogodio je Milutin Osmajić.

U nastavku je upravo Osmajić iz kaznenog udarca u 65. minuti donio preokret Crnoj Gori, ali je Ondrej Duda desetak minuta prije kraja postavio konačnih 2:2.

Crna Gora je do kraja imala nekoliko dobrih prilika za pobjedu, no nije ih uspjela realizirati.

U novom izdanju Lige nacija igrat će protiv Cipra, Armenije i Latvije, a natjecanje otvara domaćom utakmicom protiv Cipra 25. rujna.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

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