VIDEO / Crnogorci preokrenuli protiv Slovačke pa prosuli pobjedu

Nogometna reprezentacija Crne Gore remizirala je 2:2 sa Slovačkom u Košicama u posljednjoj provjeri prije početka natjecanja u C diviziji Lige nacija, gdje će joj cilj biti osvajanje prvog mjesta i plasman u viši rang.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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