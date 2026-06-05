VIDEO / Crnogorci preokrenuli protiv Slovačke pa prosuli pobjedu

Domaćin je poveo već u 7. minuti preko Roberta Boženíka, no Crna Gora je ubrzo uzvratila. Nakon asistencije Seada Hakšabanovića za 1:1 pogodio je Milutin Osmajić.

U nastavku je upravo Osmajić iz kaznenog udarca u 65. minuti donio preokret Crnoj Gori, ali je Ondrej Duda desetak minuta prije kraja postavio konačnih 2:2.

Crna Gora je do kraja imala nekoliko dobrih prilika za pobjedu, no nije ih uspjela realizirati.

U novom izdanju Lige nacija igrat će protiv Cipra, Armenije i Latvije, a natjecanje otvara domaćom utakmicom protiv Cipra 25. rujna.