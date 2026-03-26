VIDEO / BiH na nogama: ‘Wales nije bolji od nas, a u Zenici želim – Italiju!’

Podijeli :

Nogometna reprezentacija BIH nastavlja utrku za SP. Večeras ih u Cardiffu od 20:45 čeka susret s Walesom (uz prijenos na SK2), a u slučaju pobjede ih u utorak čeka susret s boljim iz dvoboja Italije i Sjeverne Irske.

O reprezentaciji BiH u emisiji Jutro SK je govorio bivši igrač reprezentacije, Sarajeva, Željezničara i Hajduka Avdija Vršajević. Nastupio je 2014. na SP u Brazilu, što je dosad jedini nastup Zmajeva na Mundijalu.

Kakvo je raspoloženje u BiH uoči utakmice, bez obzira što se ne igra kod kuće?

Uvijek je na vrhuncu, dočekujemo svaku utakmicu u dobrom raspoloženju. Nadam se pozitivnom ishodu, bit će teško, ali nadam se da možemo izboriti to finale u Zenici.

Kolike su šanse da Bosna i Hercegovina slavi u obje utakmice i koja bi po Vama trebala biti teža?

Protiv Walesa će biti teško, čvrsta su ekipa, ali igrali smo dosta puta protiv njih i još nismo poraženi. Imamo mladu i poletnu reprezentaciju i mislim da nisu kvalitetniji od nas. Vjerujem u prolaz i utakmicu s Italijom. Iako je Sjeverna Irska odlična reprezentacija, pričam o okršaju s Italijom jer se tome nadam. Utakmice u Zenici su nevjerojatne, znam što probude u igračima, isto kao i u nama 2014. godine i vjerujem da bismo bili fantastični doma i otišli na SP.

Kakav pristup očekujete i tko bi mogao biti ključan igrač u Cardiffu?

Igrači moraju biti svjesni situacije, ali ne smiju si stvarati pritisak. Takvu smo utakmicu igrali protiv Litve gdje protivnik nije bio tako zahtjevan, ali je zahtjevna situacija. Imamo kvalitetu i fizičku snagu, moramo biti hladne glave. Uz mlade momke imamo i iskusne igrače, nadam se da će čovjek odluke biti Edin Džeko. Nebitno je tko će to biti, važno je da osiguramo finale i prođemo kvalifikacije.

Kad ste igrali kvalifikacije za SP 2014. godine. Što biste na temelju iskustva protiv Litve savjetovali igračima danas?

Bila je to utakmica jer se mora pobijediti. Sve se svelo na tu jednu utakmicu gdje je ogroman pritisak svih jer se zna što donose remi ili poraz. Ušli smo u tu utakmicu sa strahom jer smo znali koliko to znači Bosni i Hercegovini i svim ljudima. Znam da su takve utakmice jako teške, ali kad one krenu dobije se ekstra volje i snage te sam siguran da će igrači kroz snagu i zajedništvo izboriti finale u Zenici.

Koja je najveća snaga i ključ uzleta ove reprezentacije?

Svakako zajedništvo. Bilo je negativnih stvari na početku koje su se morale preći, a onda su s izbornikom rasli. Dobra je atmosfera, svi su svjesni trenutne situacije, a prava vremena za BiH tek slijede jer momčad ima puno prostora za napredak. Pokazuju snagu i da se imamo čemu nadati, siguran sam da ćemo biti konkurentni svima u naredne dvije godine.